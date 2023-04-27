بلعريبي: مراجعة سقف الأجور المُحدد للاستفادة من السكنات الاجتماعية غير وارد

أعلن اليوم الخميس وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، عن مشروع لرقمنة توزيع السكنات الاجتماعية من أجل تفادي احتجاجات المواطنين المتكررة بعد تسليم السكنات.

وأوضح بلعريبي، خلال إجابته على أحد الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أنه من غير المعقول أننا في 2023 ولا تزال هناك احتجاجات بعد تسليم السكنات، مؤكدا أن مراجعة سقف الأجر المُحدد للاستفادة من السكن الاجتماعي غير واردة في الوقت الحالي

وأضاف ذات المتحدث أن هذا الأمر ليس إقصاء لأصحاب الدخل الضعيف بحيث هناك صيغ أخرى بإمكان المواطن الترشح فيها، مضيفا بالقول :60 بالمائة من المستحقات الايجارية نجد صعوبة في تحصيلها، رفع سقف الأجر المُحدد للاستفادة من سكن اجتماعي غير وارد لكننا سنعمل على مراجعته في المستقبل

ليديا كبيش

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