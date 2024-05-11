بلعريبي: “توزيع حوالي 40 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل في الخامس جويلية القادم”

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم السبت، خلال زيارة تفقدية، قام بها إلى موقع 13300 مسكن ‘”عدل”، بسيدي عبد الله، أنه سيتم توزيع حوالي 40 ألف وحدة سكنية ضمن صيغة البيع بالإيجار “عدل” بولاية الجزائر، من بينها 20 ألف وحدة بسيدي عبد الله، و ذلك بمناسبة الذكرى الـ62 للاستقلال، يوم 5 جويلية القادم.

و أكد بلعريبي، في كلمته، أن السكنات المنجزة تتوفر على كافة المرافق الضرورية، منوها بالسرعة في إنجاز القطب الحضري 13300 مسكن، بسيدي عبد الله، الذي انطلقت أشغاله أواخر سنة 2021.

كما أشار وزير السكن، إلى أن نسبة الأشغال بمشروع 10507 وحدة سكنية، الذي أعطى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون, إشارة انطلاق الأشغال به، في الخامس من جويلية 2023، بلغت 80 بالمائة, “حيث تم الانتهاء من أشغال الخرسانة، على أن تنطلق أشغال مختلف الشبكات قريبا”، يضيف الوزير.