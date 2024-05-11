بلعريبي: “برنامج عدل 3 سيكون قريبا و بطابع عمراني جديد”

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم السبت، خلال زيارة تفقدية، قام بها إلى موقع 13300 مسكن بيع بالإيجار “عدل”، بسيدي عبد الله، أن برنامج عدل 3، سيكون قريبا، وبطابع عمراني جديد.

و قال طارق بلعريبي، في كلمته، أن العمارات ذات 20 و15 طابقا، ستكون بمصاعد جزائرية، و بـ6 شقق في طابق واحد، مشيرا إلى أن السكنات ستكون بطابع عمراني خاص بطبيعة المناطق بالتل وبالوسط والجنوب.

هذا و كشفب وزير السكن، أن نسبة الأشغال في موقع 13.300 بسيدي عبد الله، قد بلغت 80 %.

شرف الدين عبد النور