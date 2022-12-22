بلعريبي: إطلاق عدل 3 غير وارد في الوقت الراهن وسيتم النظر فيه مستقبلا

بلعريبي: إطلاق عدل 3 غير وارد في الوقت الراهن وسيتم النظر فيه مستقبلا

قال اليوم الخميس وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، :” ان إطلاق عدل 3 غير وارد في الوقت الراهن وسيتم النظر فيه مستقبلا”

وأوضح بلعريبي، في إجابته على أسئلة نواب البرلمان، أنه لا يمكن إعطاء السكنات الشاغرة ووضعها ضمن المواقع المختارة ما لم يتم الفصل فيها بعد، كاشفا أن التحريات أظهرت أن ساكنيها كانوا قد استفادوا من صيغ اخرى.

وأضاف ذات المتحدثبالقول :”انه وفي سكنات عدل، من النادر وجود سكنات شاغرة، بسبب وجود المراقبة حيث وفي حال وجود سكنات شاغرة، تقوم المصالح المعنية، باسترجاعها بصفة نهائية، ثم توزع لمكتتبين عدل. موضحا أنه ليس من مصلحتهم الوزارة الإحتفاظ بها”.

كما دعا المسؤول الأول عن قطاع السكن، جميع المكتتبين عبر قبة البرلمان، لدفع الشطر الأول من المستحقات للمعنيين بالأمر.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...