بلعابد يكشف عن نسبة الأمية في الجزائر

كشف اليوم السبت وزير التربيةالوطنية، عبد الحكيم بلعابد، بمناسبة احياء يوم العلم المصادف لـ16 أفريل من كل سنة أن نسبة الأمية في الجزائر بلغت 7.40 بالمائة.

وقال بلعابد في كلمته :” لا نستبع القضاء النهائي على الأمية في آجالها المحددة وفق برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030″.

وأكد ذات المتحدث أن المدرسة شهدت تغيير إيجابي غير مسبوق. وهذا في ظل الجمهورية الجديدة تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد المجيد تبون.

في حين لفت وزير التربية الى ان المنظومة التعليمية عرفت في الآونة الأخيرة في ظل العناية والاهتمام للرئيس تبون تغييرات وإضافات إستراتيجية وعميقة. على غرار، التخلي عن التقييم المرحلي القديم في المرحلة الابتدائية.

كما شدد نفس المسؤول على ضرورة مواصلة تحسين الأداء والارتقاء بمردود المنظومة التربوية. وببذل المزيد من الجهود وتوفير الإمكانيات واعتماد الرقمنة بقدر أوفى.

في حين أشار بلعابد الى أن الدخول المدرسي القادم سيشهد المزيد من الانجازات، على غرار توسيع تدريس اللغة الأمازيغية. وكذا تدريس اللغة الانجليزية في السنة الرابعة ابتدائي.

بالاضافة الى توسيع استعمل اللوحات الالكترونية إلى مدارس ابتدائية، وتنصيب شعبة الفنون في الطور الثانوي، يضيف ذات المتحدث.

رمزي أحمد توميات

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