بلعابد يكشف تفاصيل إجراءات امتحاني ʺالباكʺ وʺالبيامʺ

أفرج اليوم الخميس وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، عن تفاصيل الاجراءات التي اتخذها قطاعه بخصوص إجراء الامتحانين الرسميين شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط.

وكشف بلعابد، في ندوة حول تحضيرات الامتحانات الرسمية أن عدد للمترشحين لامتحاني ʺالبيامʺ وʺالباكʺ بلغ مليون و 681172 مترشح.

وأوضح ذات المتحدث أنه بالنسبة لامتحان شهادة التعليم المتوسط فبلغ عددهم 818439 مترشح يمثل منهم المترشحين الأحرار نسبة 1.6 بالمائة. والإناث تمثلن 53 بالمائة من مجموع المترشحين على مستوى 3040 مركز إجراء. على أن يتم التصحيح على مستوى 97 مركز تصحيح في المتوسط.

أما شهادة البكالوريا فبلغ عدد المترشحين 868733 مترشح، منهم 36.23 مترشحين أحرار. ما يمثل أكثر من ثلث المترشحين، والإناث يمثلن 60 بالمائة يتم إجراؤه عبر 2869 مركز. على أن يتم التصحيح في 94 مركز. مشيرا إلى أن عدد اعداد المترشحين عرف ارتفاعا مقارنة بالدورة السابقة. مما أدى إلى رفع مراكز إجراء الامتحان وذلك إستجابة لطلبات النواب والمدراء أيضا.

كما تم إحصاء 2327 مترشح من ذوي الإحتياجات الخاصة، لاجتياز الامتحانين 1356 تلميذ لاجتياز شهادة التعليم المتوسط . و971 تلميذ لاجتياز شهادة البكالوريا.

بالإضافة إلى ترشح 179 تلميذ ممن يعانون من التوحد في شهادة المتوسط. و104 تلميذ يعانون من صعوبات ذهنية خفيفة، 7 يعانون من التريزوميا ومترشحين يعانون من التحديا البصرية بلغ عددهم 233 والإعاقة الحركية 395 تلميذ والسمعية 429 مترشح.

هذا و يستفيد المترشحون من ذوي التحديات البصرية والسمعية من إجراءات تمكنهم من إجتياز الامتحانين في ظروف مريحة. تتمثل في تكييف المواضيع مع حذف الرسومات والجداول حتى يستطيع التلاميذ الأسئلة. وطبع المواضيع بتقنية البراي

أما بالنسبة للمترشحين في مدارس أشبال الأمة، فقد بلغ عددهم 1533 مترشح. منهم 558 لاجتياز البيام و975 مترشح لاجتياز البكالوريا. وفي مؤسسات إعادة التربية بلغ عدد المترشحين 11345 مترشح 5003 في المتوسط و6342 في البكالوريا.

أما بخصوص إجراءات تنظيم الإمتحان فأكد وزير التربية، أنه من بين الإجراءات المتخذة كذلك هو إعفاء الأساتذة من الحراسة في مادتهم أو اجتياز الإمتحان لأحد أقاربهم.

وبخصوص توقيت دخول المترشحين لمراكز إجراء الإمتحانات، أكد بلعابد أن أبواب المراكز تفتح ساعة ونصف قبل موعد الاختبار. كذلك بالنسبة للأساتذة حيث يلتحقون بنصف ساعة قبل انطلاق الامتحان.

كما شدّد ذات المتحدث أنه لا يسمح للمترشحين الخروج من قاعة الاختبار، إلا بعد مرور نصف الوقت، مؤكدا على منع استعمال الهاتف النقال ووسائل الغش.

رمزي أحمد توميات