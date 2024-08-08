بلعابد يفتتح من مستغانم أشغال الندوة الوطنية لمتابعة تنفيذ المخطط العملياتي للدخول المدرسي 2024/2025

أشرف صبيحة اليوم، عبد الحكيم بلعابد، وزير التربية الوطنية من ولاية مستغانم، على إفتتاح أشغال الندوة الوطنية لمتابعة تنفيذ المخطط العملياتي للدخول المدرسي 2024/2025.

وجرى ذلك بمعية أحمد بودوح، والي ولاية مستغانم، رئيس المجلس الشعبي الولائي، إدريس عباسة، وبحضور الأمين العام للولاية، أعضاء اللجنة الأمنية، نواب البرلمان بغرفتيه، الأمين الولائي لمنظمة المجاهدين، مدراء التربية للولايات، ممثلي المجلس الأعلى للشباب، المفتشة العامة، المندوب المحلي لوسيط الجمهورية، وكل من رئيس دائرة وبلدية مستغانم.

وقام بلعابد برواق قاعة المحاضرات، رفقة والي الولاية والوفد المرافق لهما، بزيارة المعرض المنظم من قبل مديرية التربية للولاية، والخاص بمدى متابعة تنفيذ المخطط العملياتي للدخول المدرسي 2024/2025 من ناحية وضعية استلام الكتاب المدرسي، التنظيمات التربوية، التأطير التربوي والاداري، الهياكل و التجهيزات، تجديد التجهيز، التربية البدنية و الرياضية في التعليم الابتدائي، المدارس الرقمية، العمليات التضامنية، التغذية المدرسية وغيرها.

وكشف وزير التربية الوطنية، خلال إشرافه على إفتتاح أشغال هذه الندوة الوطنية التي تأتي في وقت محسوم ضمن برنامج عمل القطاع، أن سبب إختيار ولاية مستغانم لإحتضان هذه الندوة جاء نتيجة الجهود المتواصلة للنهوض بهذا القطاع على أرض الولاية، “التي حققت نتائج ممتازة من ناحية إتمام التحضيريات الخاصة باللدخول المدرسي المقبل”، يضيف الوزير.

كما أكد والي مستغانم من جهته، مواصلة جهوده الخاصة بتحسين نوعية الخدمات المقدمة للتلاميذ، وذلك من خلال إنجاز هياكل و منشآت تربوية جديدة، و توفير التدفئة، وضمان تقديم الوجبات الساخنة منذ بداية اليوم الأول للدخول المدرسي، مع توفير النقل والظروف الصحية من خلال تعزيز الهياكل و التجهيزات الخاصة بوحدات الكشف المدرسي و تأمين المدارس بيئة و محيطا.

شرف الدين عبد النور