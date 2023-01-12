بلعابد يطمئن: حالة الأستاذة بن شية الصحية مستقرة

طمأن اليوم الخميس، وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، بأن الأستاذة “ريحانة” التي تعرضت إلى طعنة خنجر على يد تلميذها ستكون بخير حسب الطاقم الطبي المشرف على حالتها الصحية.

وقال بلعابد، خلال زيارته رفقة وزيرة التضامن إلى المركز الجامعي بباتنة للإطمئنان على صحة الاستاذة “بن شية ريحانة”:” أنه تابع قضية الأستاذة منذ يوم أمس و أن حالتها الصحية مستقرة لحد الساعة وحسب الطاقم الطبي فغنها ستكون بخير ستتماثل للشفاء”.

وأبرز ذات المتحدث أن الأستاذة التي تدرّس مادة اللغة العربية في الطور المتوسط تعرضت لاعتداء شنيع من خلال طعنها في الظهر على يد تلميذها.

كما أكد المسؤول الأول عن قطاع التربية الوطنية، أن هذه الحادثة شاذة ومنعزلة ولا يمكن أن تقاس عليها وضعية المؤسسات التربوية.

رمزي أحمد توميات

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