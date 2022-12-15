بلعابد يؤكد: لا يمكن المساس بمناصب خريجي المدارس العليا للاساتذة

بلعابد يؤكد: لا يمكن المساس بمناصب خريجي المدارس العليا للاساتذة

أكد اليوم الخميس، وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، أن عدد المتخرجين من المدارس العليا لا يكفي لتلبية إحتياجات القطاع عبر الوطن، حيث تم الإستعانة بخريجي الجامعات وتوظيفهم مع ضمان التكوين لهم.

وشدد بلعابد خلال رده على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن عملية إدماج ستين ألف أستاذ متعاقد والتي أقرّها رئيس الجمهورية ستقدم الاستقرار.

وأكد ذات المتحدث عل أنه لا يمكن المساس بمناصب خريجي المدارس العليا للاساتذة. مفنّدا في ذات السياق كل ما هو متداول

وأوضح وزير التربية أن جميع الأساتذة سواء المتحصلين على الشهادات الجامعية أو المدارس العليا لهم القدرة الكافية لتوصيل المعارف.

كما تم تخصيص معاهد التكوين في قطاع التربية والبالغ عددها 16 ذات تخصص وطني وليس محلي لتكوين مستخدمي التربية، حيث يكون التكوين المسبق قبل ‎التعيين.

رمزي أحمد توميات

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