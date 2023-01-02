بلعابد يؤكد: غلق ملف ادماج الأساتذة المتعاقدين نهائيا

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أنه تم الانتهاء من إدماج الأساتذة المتعاقدين وإغلاقه بشكل نهائي، مشيرا الى أن تنفيذ القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية تم بإحكام وفي وقت قياسي

وأوضح بلعابد خلال حلوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أن قرار الترسيم يخص الأساتذة المتعاقدين الذين كانوا متواجدين في مناصب شاغرة، مبرزا أنه تم إصدار مرسوم تنفيذي 461 تلته تعليمة وزارية مشتركة تعطي المعالم بدقة للمعنيون بالإدماج.

وأكد ذات المتحدث أن الأساتذة الذين توفرت فيهم الشروط ادمجوا ومن لم تتوفر فيهم الشروط هناك فرص أخرى في مسابقات التظيف، مجددا التأكيد على أن هذه المناصب لا تمس بتلك المخصصة لخريجي المدارس العليا للاساتذة.

أما بخصوص مشروع القانون الخاص بقطاع التربية أكد وزير التربية، أنه تم الانتهاء منه معتبرا أن القانون الخاص الجديد ليس تعديلا لقانون سابق بل هو خطوة إستراتيجية للدولة.

وفي هذا الصدد كشف نفس المسؤول إن الوثيقة تتضمن مكاسب اجتماعية كثيرة للأستاذ الذي سينتقل إلى تصنيف أخر وكذا تقليص الحجم الساعي للأستاذ وفتح المجال إلى الترقية لمناصب عليا تحمل صبغة بيداغوجية في الوزارة.

رمزي أحمد توميات

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