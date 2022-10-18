بلعابد يؤكد: أول بكالوريا لشعبة الفنون ستكون جوان 2024

18 أكتوبر، 2022

كشف اليوم الثلاثاء وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن أول بكالوريا لشعبة الفنون ستكون شهر جوان 2024.

وأكد بلعابد في تصريحات اعلامية، أن استحداث وتنظيم بكالوريا الفنون، جاء تجسيدا وتكريسا لقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. والذي يهدف إلى صقل المواهب الموجودة في قطاع التربية الوطنية، وترقية البعد الفني وإعطائه مكانة في النظام التربوي الجزائري.

بالاضافة الى العمل على تثمين ما يعجّ به قطاع التربية الوطنية من مواهب وقدرات فنية، قصد ترقية المشهد الثقافي في الجزائر.

وعبر وزير التربية، عن شكره وزيرة الثقافة والفنون، على ما أبدته من تنسيق وتعاون حتى يتسنّى تجسيد هذا المشروع في الآجال المحددة له.

وللتذكير، فقد أمضت وزارة التربية، على اتفاقية مع قطاع الثقافة، تفيد استحداث وتنظيم بكالوريا الفنون.

رمزي أحمد توميات

18 أكتوبر، 2022

مقالات ذات صلة

مستشار رئيس الجمهورية يؤكد: الدولة لن تدخر أي جهد لإنجاح الإنتخابات المحلية المقبلة

11 نوفمبر، 2021

وزارة التربية: هذه تواريخ التسجيلات لمترشحي الباك والبيام

2 أكتوبر، 2022

رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في زيارة دولة إلى إيطاليا ابتداء من يوم غد الأربعاء

24 مايو، 2022

الرئيس عبد المجيد تبون يزور المجاهد و الوزير الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي في بيته

13 يناير، 2020
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: