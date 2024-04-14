بلعابد يأمر بمتابعة المؤسسات التعليمية بالمناطق التي تعرف إضطرابات جوية

امر وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد بمتابعة المؤسسات التعليمية بالمناطق التي تعرف إضطرابات جوية

وترأس بلعابد، مساء السبت ندوة وطنية من مقر الوزارة بالمرادية، عبر تقنية التحاضر المرئي، حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية، مديرو التربية ومدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

بعد أن هنأ مديري التربية ومن خلالهم مستخدمي القطاع بالولايات بمناسبة عيد الفطر المبارك 1445هـ. أكد على تكثيف الزيارات الميدانية للمؤسسات التعليمية والوقوف على سيرها الحسن وتقديم خدمات الإطعام المدرسي.

كما أمر باليقظة والمتابعة الدقيقة لسلامة المؤسسات التعليمية بالمناطق التي عرفت اضطرابات جوية في الآونة الأخيرة. والتنسيق مع السلطات المحلية في الحالات التي تستدعي تدخلهم.

أما بخصوص العمليات المبرمجة في الرزنامة الإدارية للفصل الثالث، شدّد الوزير على إتمام جميع الترتيبات المتعلقة بالتحضير للامتحانات المدرسية الوطنية. بدءا بمراكز إجراء اختبار التربية البدنية والرياضية للمترشحين الأحرار، والسهر على إنجاح سير امتحان إثبات المستوى للمتعلمين المسجلين بالديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد. وكذلك الإستعداد لتنظيم إمتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الإبتدائي المقرر لأيام 12-13-14 ماي المقبل

رمزي أحمد توميات