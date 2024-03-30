بلعابد يأمر بمباشرة التحضيرات للإمتحانات الوطنية

30 مارس، 2024

ترأس وزير التربية الوطنية، الأستاذ عبد الحكيم بلعابد  ندوة وطنية من مقر الوزارة بالمرادية، خُصّصت لتحضير استئناف الدراسة برسم الثلاثي الثالث من السنة الدراسية الجارية، بالتحضير الجيد والمحكم لهذه الامتحانات.

وأمر بلعابد ، بمباشرة خلايا التنشيط والمتابعة للامتحانات المدرسية الوطنية على مستوى مديريات التربية لأعمالها ابتداء من يوم غد الأحد

وأضاف ذات المتحدث أن نسبة تنفيذ البرامج التعليمية تسير بوتيرة عادية. وهذا راجع للمجهودات المبذولة من طرف الجميع، سواء على مستوى المؤسسات التعليمية، أو القائمين على متابعة العملية

رمزي أحمد توميات

30 مارس، 2024

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