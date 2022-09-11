بلعابد يأمر بضرورة إنهاء التجهيزات الخاصة بالثانوية الوطنية للفنون

أمر وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، بضرورة إنهاء التجهيزات الخاصة بالثانوية الوطنية للفنون، استعدادا لافتتاحها بتاريخ 20 سبتمبر الجاري.

وعاين بلعابد، اخر التحضيرات بالثانوية الوطنية للفنون، التي ستستقبل برسم الدخول المدرسي 2022-2023 التلاميذ الموجهين إلى شعبة الفنون المنَصّبة هذه السنة في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي ضمن النظام التربوي الجزائري.

وأعرب الوزير عن ارتياحه لنوعية الأشغال المنجزة وحثّ الجميع على وجوب الاعتناء بهذا المرفق من حيث الصيانة والنظافة والمساحات الخضراء وكذا المرافق التابعة لهذه المؤسسة.

لاسيما المرافق الرياضية ونصف الداخلية التي أمر بوجوب دخولها حيز الاستغلال يوم 20 سبتمبر الجاري، ووجوب السرعة في تهيئة المراقد خاصة وأن الثانوية ستعمل بالنظام الداخلي، يضيف بلعابد.

كما كلف المسؤول الأول عن قطاع التربية، المفتش العام لوزارة التربية الوطنية بالمتابعة الميدانية يوميا لهذه التحضيرات.

ليديا كبيش

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