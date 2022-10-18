بلعابد: الكتاب الرقمي سيدخل حيز التنفيذ الأيام المقبلة

جدد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، التأكيد على أن تزويد المدارس بالنسخة الثانية من الكتب المدرسية، هو إجراء حاسم في تخفيف وزن المحفظة. والحفاظ على صحة التلاميذ.

وجاء ذلك في تصريح للصحافة عقب لقاء خص به جمعيات أولياء التلاميذ على إثر الشروع في تزويد كل المدارس الإبتدائية بالنسخة الثانية من الكتب المدرسية.

وأوضح بلعابد، أن هذا الإجراء حاسم في تخفيف وزن المحفظة. على تلاميذ السنوات الثالثة والرابعة، و الخامسة من التعليم الإبتدائي. والحفاظ على صحتهم، حيث سيدخل حيز الخدمة خلال الايام المقبلة

كما ابرز وزير التربية الدور الهام الذي يلعبه الشريك الإجتماعي ولا سيما تنظيمات أولياء التلاميذ في إنجاح هذا الإجراء. داعيا إياهم إلى الإنخراط في هذا المسعى النبيل. الذي يهدف أساسا إلى الحفاظ على صحة التلاميذ.

هذا وقد ذكر نفس المسؤول، بالإجراءات التي إتخذها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. بخصوص تخفيف ثقل المحفظة على غرار توزيع اللوحات الإلكترونية. على المؤسسات التربوية وإصدار النسخة الثانية للكتاب المدرسي.

ليديا كبيش

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