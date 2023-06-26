بلعابد: الرئيس تبون أمر بالتكفل المالي بالمشاركين في المسابقات الدولية للرياضيات

26 يونيو، 2023

كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قدم توجيهات بخصوص التكفل بالمشاركين دوليا في مختلف مسابقات الرياضيات.

وجاء ذلك في كلمة له خلال فعاليات المنتدى الدولي حول تعلم وتعليم الرياضيات، أين أكد أنه سيتم التكفل المالي بالمشاركين دوليا من أجل حصد العديد من الميداليات

وأضاف بلعابد بالقول أن : “هناك مؤشر جيد يبرز في حصول أبنائنا على المراتب الأولى في المسابقات الدولية لمادة الرياضيات”، كاشفا أن شعبة الرياضيات احتلت المراكز الأولى في البكالوريا خلال السنوات السابقة،

وأردف ذات المتحدث بالقول: ” هناك تحسن في مستوى نتائج مادة الرياضيات مقارنة بالسنوات الماضية في مختلف مراحل الدراسة”، مطالبا مستشاري التربية تجسيد البرنامج وتشجيع التلاميذ لاختيار شعبة الرياضيات،

وتابع وزير التربية قائلا: ” شددت وزارة التربية على تدريس وإعطاء أهمية لمادة الرياضيات واتخذت جملة من الاجراءات من خلال اظهار أهمية مادة الرياضيات لاكتشاف المواهب”.

رمزي أحمد توميات

26 يونيو، 2023

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