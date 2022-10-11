بلعابد: الجزائر تعمل على إنجاح القمة العربية لنصرة القضايا القومية

11 أكتوبر، 2022

اعتبر وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، القمة العربية المزمع عقدها بالجزائر يومي 1 و2 نوفمبر المقبل محطة تعمل الجزائر من خلالها على نصرة القضايا القومية العربية والذود عن حرمة وحمى التراب العربي.

وجاء ذلك أثتاء القاء بلعابد لكلمة له خلال تكريم الفائزين في التصفيات الوطنية النهائية من مبادرة ” تحدّي القراءة العربي” في طبعتها السادسة

وأبرز ذات المتحدث أن الجزائر تربّعت على عرشها في طبعتها الأولى، وتبوّأت منذ ذاك الحين إلى يومنا هذا مواقع مشرفة جدا في الترتيب، عبر رباط اللغة العربية، لغة القرآن والدين، ذاك الرباط المتين، الذي يبرز مدى انتماء بلادنا الجزائر إلى الوطن العربي.

كما أكد وزير التربية، على سعي الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى لمّ شمل الوطن العربي ورص صفوفه.

رمزي أحمد توميات

11 أكتوبر، 2022

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