بلعابد: اعداد مخطط لحماية التلاميذ من آفة المخدرات

أفاد اليوم السبت وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعايد، أنه تم إعداد مخطط يستهدف تلاميذ مختلف الفئات العمرية بغية حماية وتوعية التلاميذ ضد آفة المخدرات، منها ما جُسّد في الواقع ومنها ما هو مُخطط مستقبلا.

وجاء ذلك خلال إشرافه على انطلاق الحملة الوطنية التحسيسية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والوقاية منها بالقاعة البيضاوية.

وكشف بلعابد عن تنظيم مسابقات بين التلاميذ تخص المواضيع ذات صلة بموضوع مكافحة المخدرات شهر نوفمبر 2023 لأحسن صورة وأحسن قصة وأحسن شعر.

وأوضح ذات المتحدث أن التظاهرة جاءت كرد للمحاولات البائسة للتصدي للمؤامرة التي تُحاك ضد بلدنا التي تُدافع عن القضايا العادلة، مُشددا على أهمية الشباب بالنسبة الجزائر، الذي يحاول الأعداء إغراق أبنائها بالمخدرات.

كما لفت وزير التربية الوطنية الى أن رئيس الجمهورية يؤكد دائما في اجتماع مجلس الوزراء على ضرورة أن تحظى الرياضة باهتمام في المدارس كخطوة إستراتيجية للارتقاء لتأسيس مدرسة الجودة.

ش.ن

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