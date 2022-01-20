بلعابد : اجراءات جديدة تحسبا للموسم الدراسي المقبل

20 يناير، 2022

أعلن اليوم الخميس وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، عن تجسيد عمليتين قبل الموسم المدرسي 2022.2023، بهدف تخفيف المحفظة المدرسية على التلاميذ.

وكشف بلعابد، في رده على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن الإجراء الأوّل يخص عدد كبير من الألواح الإلكترونية بهدف تعميم استعمالها في المدارس من أجل تخفيف ثقل المحفظة خاصة في الطور الإبتدائي.

وأوضح وزير التريية، أنه سيتم العمل على تسريع الإجراءات المسهلة لهذا المشروع، إلى غاية القضاء نهائيا على ثقل المحفظة.

كما أضاف بلعابد، قائلا أن:” هذا الإجراء على مستوى الطور الإبتدائي ما هو إلا بداية فقط”، مؤكدا أنه سيتم العمل على تعميمه على الاطوار التعليمية الثلاثة مستقبلا.

رمزي أحمد توميات

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