كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أنه سيتم إنشاء ثانوية متخصصة في الرياضيات، إضافة إلى تلك المتواجدة بالقبة، بالتنسيق مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لتشكيل أقطاب إمتياز متجانسة مع تواجد المدارس العليا في مختلف الولايات.

وأكد بلعابد، خلال إفتتاح فعاليات الملتقى الوطني حول تعليمية الرياضيات، أن مصالحه وبالتنسيق مع قطاع التعليم العالي تجندت من أجل إيجاد الآليات الكفيلة لتوسيع التكوين للأساتذة المتخصصين في الرياضيات في المدارس العليا للأساتذة في إطار فوج العمل المشكل بين وزارتي التربية والتعليم العالي.

وكشف ذات المتحدث، أنه سيتم النظر في محتوى التكوين الموجه لخريجي المدارس العليا للأساتذة، لجعله يواكب التطورات وإعطاء العناية اللازمة لفتح تخصص الإعلام الآالي على مستوى المدارس العليا للأساتذة.

وأوضح وزير القطاع، أن ذلك يأتي من خلال تنصيب لجنة مشتركة لدراسة الاشكاليات المتعلقة بدراسة الرياضيات.

ليديا كبيش

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