بلعابد: إعادة إستدعاء النقابات لإثراء القانون الأساسي والإعلان عنه قريبا

22 فبراير، 2024

أكد اليوم الخميس وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن القانون الأساسي الخاص بموظفي القطاع سيحقق نقلة نوعية.

 

وقال بلعابد على هامش زيارته إلى ولاية خنشلة،:” وبالنسبة للقانون الخاص بالموظفين لأول مرة ومنذ الإستقلال. فإن هذا القانون يرقى إلى قرار سيادي ومتابعة شخصية من رئيس الجمهورية. كما سيحقق نقلة نوعية للقطاع “.

وشدد ذات المتحدث، على إعادة مراجعة وتثمين بعض المواد من القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية. كما أن اللجان المختصة تعمل على ذلك لإعادة تقديمه في أقرب وقت.

كما أكد وزير التربية الوطنية على أنه سيتم الشروع قريبا في عقد لقاء مع النقابات للإصغاء لإنشغالاتهم وسيعلن عنها قريبا.

رمزي أحمد توميات

22 فبراير، 2024

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