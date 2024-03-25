بلعابد: إستكمال كل التحضيرات ومراكز الإجراء لاجتياز امتحاني “البيام” و”الباك”

25 مارس، 2024

أكد اليوم الاثنين وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد. أن نتائج الفصل الثاني كانت حسنة بفضل مجهودات الأساتذة والطاقم الإداري والتربوي.

وجاء ذلك خلال زيارته الى ولاية البويرة. اين أبرز أنه تم يوم 21 مارس تسليم نتائج والكشوفات المدرسية للتلاميذ في أجواء كانت متناسقة للتلاميذ.

ولفت ذات المتحدث إلى أن دروس الدعم للتلاميذ في توسع مستمر وتدار بكفاءة وطقم إداري وتربوي. يقومان بدور كامل للمقبلين على الامتحانات المدرسية.

كما أكد وزير التربية أنه ومن خلال التحضير للإمتحانات المدرسية، والمزمع إجراء شهادة التعليم المتوسط أيام 3 و4 و5 جوان. والبكالوريا بداية من 9 جوان أنه تم إستكمال كل التحضيرات وكل مراكز الاجراء يتم تحضيرها ومراقبتها وتفتيشها من أجل إجتياز التلاميذ للإمتحانات في ظروف ملائمة

رمزي أحمد توميات

25 مارس، 2024

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