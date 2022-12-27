بلعابد: إدماج 62 ألف أستاذ متعاقد وخريجي المدارس العليا أماكنهم مضمونة

27 ديسمبر، 2022

كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الثلاثاء، أنه تم إدماج 62 ألف أستاذ متقاعد في رتبهم، مؤكدا أن المصالح بصدد التأشير على ملفاتهم والعملية ستغلق قريبا.

وطمان بلعابد في تصريحات صحفية خريجي المدارس العليا، بأن أماكنهم محفوظة ومضمونة، بعيدا عن قرار ترسيم الأساتذة المتعاقدين.

وللتذكير فقد كان وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، قد ترأس الأسبوع الماضي، ندوة وطنية عن طريق التحاضر المرئي عن بعد، من مقر الوزارة بالمرادية.

هذا وقد خصّصت الندوة لمتابعة مدى التقدّم في مختلف العمليات والإجراءات المتعلّقة بالأساتذة المتعاقدين على مناصب شاغرة نهائيا.

ليديا

27 ديسمبر، 2022

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