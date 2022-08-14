بلدية سيدي الشحمي في وهران تمنح ماء سيور من دون عدادات

بعد إشارة شرشال نيوز إلى الفضيحة العقارية المتوقع انفجارها في بلدية سيدي الشحمي في أية لحظة هاهي الأخبار تتولى عن تجاوزات ضد المال العام بطريقة غريبة لأنه حتى سوى سيور وهران لا يبدو عليها العلم أو الاهتمام بالموضوع، و تفاصيله في خمس نقاط

ذكرنا في الموضوع السابق أن العقار الفلاحي الذي تقطن فيه 190 عائلة في بيوت قصديرية هو محل أطماع جهات تدعي أنها نافذة تريد الاستيلاء عليه و تحويل السكان إلى السوسيال و بعدها بناء عمارات راقية عليه و ليذهب بناء المدارس و الخدمات الاجتماعية إلى الجحيم.

لكن تسرب أن الإعلان الذي نشرته بلدية سيدي الشحمي بتاريخ 11 جويلية 2011 يتضمن بعض المغالطات الخطيرة أولها التأكيد على تزويد مزرعة فيو بالأمير عبد القادر بالماء الشروب ل 220 عائلة تقريبا و الحق أن البلدية تعلم أنهم 190 عائلة فقط.

و تمت العملية عبر ثقب محول المياه التابع لحي حركات ثم جيئ بشاحنة كاز قامت بحفر القناة و القنوات و توصيلها إلى 190 عائلة من دون أي عداد ثم قام الكاز بردم التراب على القنوات، و منذ سنة كاملة تستهلك العائلات ماء سيور من دون دفع دينار واحد.

هل اتصلت بلدية سيدي الشحمي بسيور وهران و أعلمتها بما فعلته؟ أم أن سيور وهران لا علم لها؟ هذا بالإضافة إلى أن النقاش في بلدية سيدي الشحمي على أشده بعد أن تسرب أن العملية قد كلفت ما بين 4 و 5 ملايير سنتيم في حين أن العارفين بمثل هكذا خدمات يؤكدون أن الرقم أدنى من الملايير الخمسة بكثير.

و إن علمت سيور فهل سترفع قضية أمام العدالة؟ أم سيستمر نهب المال العام من دون رقيب و لا حسيب؟

الصحافي هيثم رباني

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