بلجود يحث المستثمرين على اقتحام المدن الداخلية

حث اليوم الإثنين وزير النقل، كمال بلجود، المستثمريين الجزائريين على اقتحام المدن الداخلية، بالتوازي مع توفرها على شروط نجاح الاستثمار.

ودعا بلجود في تصريح صحفي على هامش تدشينه لخط السكة الحديدية “تيسمسيلت – بوغزول – المسيلة”، الى ضرورة الاستثمار في ولايات الجنوب والهضاب العليا التي تعززت بـشبكات الطرقات، السكك الحديدية، الغاز والكهرباء، بالإضافة إلى المطارات الداخلية.

كما شدد الوزير على ضرورة خروج المستثمر من المدن الكبرى واقتحام الولايات الداخلية الأخرى، خاصة بعـد تحقيق شروط نجاح استثماراتهم فيها.

رمزي أحمد توميات

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