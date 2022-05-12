بلجود يؤكد : الدولة لن تدخّر أي جهد لحماية الأشخاص والممتلكات

12 مايو، 2022

جدد اليوم الخميس وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود، التأكيد على أن الدولة لن تدخر أي جهد لحماية الأشخاص والممتلكات.

وأورد بلجود خلال رده على أسئلة النواب بالمجلس الشعبي الوطني، بخصوص حرب الاحياء والعصابات، أنها:”ظاهرة إجرامية دخيلة على المجتمع الجزائري. حيث تم تشريع قانون محاربة حرب العصابات والاحياء”.

كما أن حرب العصابات وعصابات الأحياء ظاهرة تعاني منها كل الدول، وهناك دول بممتلكاتها ولم تستطع كبح هذه الظاهرة، يضيف ذات المتحدث.

وكشف وزير الداخلية أنه بالنسبة للإجراءات المتخذة منذ سنة 2020، وعلى المستوى الردعي تم تكثيف عمليات البحث من خلال تكثيف عمليات المداهمة والتي تستهدف حاملي الاسلحة البيضاء. منع الفتح غير الشرعي لقاعات اللعب التي تشكل مقصد المنحرفين. كما تم خلال سنة 2021 توقيف أكثر من 23 ألف شخص.

أما فيما يخص الإعتداء والجرح العمدي لأعوان الشرطة، وعلى سبيل المثال لا الحصر الحادثة الأخيرة للأسف للشرطي الذي توفي جراء دهسه بولاية غليزان. حيث تم إتخاذ كل الإجراءات، يضيف بلجود

ليديا كبيش

12 مايو، 2022

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