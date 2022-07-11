جدد اليوم الإثنين، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كمال بلجود، التأكيد على أن وباء كورونا كان سببا في غلق المراكز الحدودية والمجال الجوية مع تونس.

وأشار بلجود في تصريح للصحافة على هامش زيارته للمركز الحدودي أم الطبول، إلى أن الجزائر تملك 9 مراكز حدودية موزعة على عدة مناطق. داعيا المواطنين إلى التفرق بينها لتفادي الاكتظاظ على مركز حدودي واحد.

وطمأز ذات المتحدث، بأنه تم التنسيق مع الجانب التونسي للتكفل باستقبال المواطنين، حتى يوضع السائح التونسي أو الجزائري في ارتياح كبير، مؤكدا أن الإمكانيات متوفرة، حيث ستتدعم المراكز التسعة، بالإمكانيات البشرية والمادية اللازمة. لأنها ستعمل 24 على 24 ساعة.

وبخصوص ظاهرة الإرهاب، فشدد وزير الداخلية، على ضرورة تلاحم الجهود لوضع حد لها. لأنها تنزف الاقتصاد الوطني، مضيفا بالقول:”لا يجب التسامح مع هؤلاء المجرمين وسنحاربهم”.

اما بالنسبة لوباء كورونا المستجد، فدعا نفس المسؤول إلى ضرورة مواصلة التحلي بالاجراءات الوقائية وتوخي الحذر.

وبدوره، أكد وزير الداخلية التونسي، على توفير كل الامكانيات الراحة للوافدين من الجزائر الى وطنهم.

رمزي أحمد توميات

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