بلجود: إدماج أزيد من 131 ألف عون بالجماعات المحلية قبل نهاية السنة

بلجود: إدماج أزيد من 131 ألف عون بالجماعات المحلية قبل نهاية السنة

أعلن اليوم الخميس، وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود، عن إدماج أكثر من 64 ألف عون مهني منذ بداية السنة الجارية.

وكشف بلجود في معرض إجابته على السؤال الشفهي للنائب عفيف سنوسة، أنه تم إدماج 64155 عون مهني من بين 131654 ألف عون، منهم أكثر من 17 ألف في مناصب الأعوان المهنيين.

وأكد وزير الداخلية، على أن العملية متواصلة لاستكمال وضعية كافة الأعوان قبل نهاية السنة الجارية، وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية حول تسوية هؤلاء المتضمنة التكفل بوضعية الفئات غير المدمجة.

كما أبرز نفس المسؤول أنه يراهن على تفعيل عدة إجراءات لتسيير الجماعات المحلية والمؤسسات تحت الوصاية.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...