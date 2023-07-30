بعد عام من شراءها من طرف الصندوق الوطني للاستثمار… جازي تحقّق نمواً استثنائياً في حجم المبيعات لهذه السنة

بعد عام من شراءها من طرف الصندوق الوطني للاستثمار… جازي تحقّق نمواً استثنائياً في حجم المبيعات لهذه السنة

أعلنت شركة جازي عن نتائجها للربع الثاني من العام الجاري، و التي عرفت نموا استثنائيا في حجم المبيعات، بعد سنة واحدة من استحواذ الصندوق الوطني للاستثمار(ص،و،ا) على غالبية أسهم الشركة وتعيين فريق إدارة جديد مكوّن من كفاءات جزائرية.

و سجلت جازي في الربع الثاني من هذا العام، إيرادات قدرها 25.2 مليار دينار، أي بزيادة 11٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وبزيادة 5.5٪ مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، و هو الأداء الذي لم يتحقق طوال العقد الماضي، نتيجة للعمل المشترك بين المؤسسة المالكة وفريق الإدارة وتعزيز روح الانتماء لدى جميع الموظفين لتحقيق الأهداف التي حددتها الشركة.

و شهد عدد الزبائن زيادة سنوية بنسبة 4.2٪ ليصل إلى 15 مليون مشترك، وهو ما يدل على الثقة التي يضعها الجزائريون في الخدمات والعروض التجارية للمتعامل وكذلك في شبكتي الجيل الثالث والرابع، التي يستمر معدل تغطيتها في التوسع باستمرار.

كما بلغت نسبة استخدام الانترنت، لأكثر من 30 ٪، مما يؤكد على جودة وسرعة الربط لشبكة الإنترنت لجازي.

و بلغ هامش الربح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين خلال الربع الثاني من هذا العام، إلى 11.5 مليار دينار، بزيادة سنوية قدرها 13.1٪ مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي ، مما يؤكد أداء الشركة الجيد من حيث نمو المداخيل والتحكم الصارم في مصاريف التشغيل.

و بلغ حجم الاستثمارات 6.4 مليار دينار في الربع الثاني من هذا العام، بإجمالي قدر بـ 13.9 مليار دينار منذ بداية 2023، الأمر الذي مكّن من تعزيز البنية التحتية للشبكة وتوسيع تغطية شبكة الجيل الرابع التي بلغت نسبة 82.9٪ محققة أكثر من 10 نقاط مقارنة بالفترة نفسها عام 2022.

كما أتاح الاستثمار بتوسيع الشبكة التجارية عبر افتتاح محلات جديدة في ولايات الجنوب تزامنا مع احتفالات عيد الاستقلال و الشباب بحضور ممثلين عن الصندوق الوطني للاستثمار و السلطات المحلية في كل من تميمون، المغير، المنيعة، اولاد جلال، بني عباس، عين قزام، برج باجي مختار، عين صالح، جانت و اليزي. وفاءً بالتزاماتها كشركة مواطنة.

هذا و أطلقت جازي خلال الربع الثاني من العام الجاري، عملية تضامنية بمناسبة شهر رمضان لفائدة المعوزين، بالشراكة مع الهلال الأحمر الجزائري والكشافة الإسلامية الجزائرية في عدة ولايات من الوطن.

و في هذا الإطار، موّنت جازي عدة مطاعم للرحمة طوال الشهر الفضيل لصالح المحتاجين، و عليه أكدت جازي مجددا من خلال هذه المساهمات ، عن عزمها في المشاركة في جهود التضامن الوطني، وقناعتها الراسخة بأن التضامن والمشاركة عاملان أساسيان في تحقيق الترابط الاجتماعي والرفاهية.

شرف الدين عبد النور

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