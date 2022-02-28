بعد تجربته في حرب أذريبيجان: هل يريد المغرب تجريب صاروخ سبايك الصهـ..ـويني في أوكرانيا

اشترت المملكة المغربية من الكيان الصـ.هــ..يوني صواريخ سبايك المضادة للدروع LR 2 و المضادة للدروع المحمولة جوا NLOS منذ حوالي عام و نصف و قد استعملت هذه الصواريخ من قبل أذريبجان في حربها الأخيرة مع أرمينيا و أثبتت أنها نسخة منقولة عن الصاروخ الأمريكي جافلون ، لكن ما الذي يدفع الجيش المغربي إلى الرغبة في منحها ألمانيا عن طريق الشركة الاسرائيلية “رافئيل” في ألمانيا لأوكرانيا كي تضرب بها المدرعات الروسية؟. الجواب في خمس نقاط.

نية الجيش المغربي واضحة لأن الجيش الروسي يستعمل طوابير طويلة من الدبابات تتبع بعضها بعضا و يريد المغرب أن يضرب الأوكرانيون الأرتال الروسية بصاروخ سبايك الصـ.هــ..يوني لأنه يظن أن الجيش الجزائري يستعمل نفس التشكيل.

كما يريد الجيش المغربي التأكد من أن الصاروخ يعمل بشكل جيد في حالتي القرب و البعد و وسط ظروف مفتوحة كالصحاري و المغلقة كالمدن و هذا يشير بوضوح إلى رسم الجيش المغربي لخطط تتعلق بالقتال في المدن مع الطرف الجزائري و هذه سيناريوهات غاية في الوقاحة.

و بما أن الجيش الآذري قد استخدم طائرات الهيليكوبتر لاستعمال الصاروخ الصهويني فإن طواقم طائرات الهيليكوبتر المغربية التي تحمل الصاروخ مطمئنة لنجاحه و لكن هيهات.

مثل هذه الرغبة المبسطة تستسهل حقيقة أن الجيش الجزائري يختلف في تعامله بالسلاح الروسي عن الروس أنفسهم بسبب تغير الواقع و الحقائق على الأرض و عليه فإن الصاروخ الصـ.هــ..يوني معروف لدى الجزائريين و ترياقه جاهز لمن أراد أن يستعمله.

و أخيرا فإن الجيش المغربي يلعب بالنار لأن الجندي المغربي كما الجزائري مسلم و إلى العروبة ينتسب و منحه سلاحا صهيونيا ليقصف به أخاه الجزائري أو الصحراوي إنما يمثل ضربة معنوية للجندي المغربي و يسلبه الراحة و الإطمئنان النفسي الذي يجعله مقتنعا أنه يقاتل من أجل وطنه، لأن السلاح الصـ.هــ..يوني مسألة واعرة واعرة بزاف.

الصحافي: هيثم رباني

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