بعجي يدعو حماس للاستلهام من تجربة الأفلان لتوحيد العمل الثوري بشقّيه السياسي والعسكري

استقبل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي وفدًا عن حركة حماس الفلسطينية بمقر الحزب بالجزائر العاصمة، حسب بيان للحزب.

و وفقا لنص البيان، فقد أكد بعجي، على الدعم الثابت الذي التزمت ولازالت تلتزم به الجزائرُ، كدولة، وهو نفس موقف حزب جبهة التحرير الوطني.

وذكّر ذات المتحدث بالمساعي الحثيثة والخالصة التي أولاها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لتوحيد صف الفصائل الفلسطينية، وتتويج ذلك بالتوقيع على وثيقة المصالحة بينها المسماة “إعلان الجزائر”، وكذا تضمين هذا السعي في البيان الختامي للقمة العربية.

ووجّه بعجي ضيوفَ الحزب إلى الاستلهام من تجربة جبهة التحرير الوطني في توحيدها العمل الثوري بشقّيه السياسي والعسكري، وقضائها على مختلف الاتجاهات والاجتهادات تجاه المستعمر الفرنسي، في سبيل توحيد قيادة الثورة الممثلة للشعب الجزائري.

من جانبه، جدد رئيسُ وفد حركة حماس زاهر جبارين الشكرَ لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على كل ما قدّمه ويقدمه للقضية الفلسطينية، منوّهين بالموقف الجزائري حكومةً وشعبا، الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وهو الموقف الذي يمثل كل الشرفاء في العالمين العربي والإسلامي.

ودار، خلال اللقاء الذي حضره ممثلون عن وسائل الإعلام الوطنية، حديثٌ عن سر الترابط بين الجزائريين والفلسطينيين منذ الحروب الصليبية، وكذا تاريخ الهجرات الجزائرية لفلسطين، وما عقب ذلك من تجذر للعائلات الجزائرية في مختلف ربوع فلسطين

رمزي أحمد توميات

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