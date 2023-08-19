بعجي: هدفنا ليس اللقاء في الصالونات الضيقة بل النزول للميدان

قال اليوم السبت الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، ان:” الجزائر هي البلد الوحيد في المنطقة التي تملك قرارها السياسي وهذا يعتبر تحدي كبير يتطلب منا جميعا التلاحم لأجل حماية الوطن”.

وجاء ذلك في كلمة لبعجي خلال الندوة الوطنية لتعزيز التلاحم وتأمين المستقبل، اليوم السبت، والتي احتضنها المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة.

وقال ذات المتحدث :”أن مبادئ الجزائر اليوم والوقوف مع الشعوب المضطهدة جعلها تقع تحت التهديدات، خاصة ان الجزائر لها تأثير إقليمي ودولي يتطلب منا الدفاع على مؤسسات الدولة وأولها رئاسة الجمهورية والجيش”.

وأضاف الأمين العام بالقول: “دورنا اليوم يبدأ من خلال هذا اللقاء الكبير وما هي إلا انطلاقة ولا يعني اننا نقصي الغائبين ونريد منهم الحضور، لأن الهدف ليس اللقاء في الصالونات الضيقة ولكن يجب النزول إلى الميدان للتوعية المواطنين”.

كما شدد بعجي على ضرورة التلاحم لأن الجزائر اليوم تحتاج لكل أبناءها المخلصين في كل المراحل، مؤكدا على أن جبهة التحرير الوطني حزب لا يرضى المساس في مؤسسات الدولة التي ساهم في بنائها منذ 1962.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...