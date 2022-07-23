بعثة الأمم المتحدة تدين بشدة الإعتداءات على الجيش بمالي

نددت بعثة الامم المتحدة المتكاملة المتعددة الابعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، بشدة الاعتداءات الارهابية التي استهدفت يومي الخميس والجمعة صباحا الجيش المالي .

وجددت مينوسما، التأكيد على تضامنها الكامل مع الحكومة و الشعب الماليين في هذه الاوقات الصعبة مؤكدة بأنها في اطار ولايتها ستواصل دعم و مرافقة جهود السلطات المالية الهادفة الى “الاستعادة المستدامة للسلم والامن”في مالي .

وللتذكير، فقد قام ارهابيون يوم الجمعة في حوالي الساعة الخامسة صباحا، باعتدائين بواسطة مركبتين مفخختين على قاعدة عسكرية / كاتي) العسكرية للجيش المالي تبعد 15 كلم عن باماكو لكن الجيش تمكن من افشال هذا الاعتداء واشتبك مع المجموعة الارهابية .

وخلف الاشتباك مقتل سبعة ارهابيين على الاقل و مقتل جندي واحد بينما اصيب ستة آخرون من بينهم مدني و تم القاء القبض على ثمانية من الارهابيين و مصادرة أسلحة متنوعة كانت بحوزتهم خلال الاشتباكات حسب حصيلة للجيش .

ويوم الخميس قتل ثلاثة جنود وسبعة إرهابيين في اعتداءات وسط وغرب مالي

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...