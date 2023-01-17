بعثة إستعلامية للتحري عن أسباب نقص الحليب في العديد من الولايات

17 يناير، 2023

قام اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، بتكليف بعثة استعلامية. للتحري عن أسباب نقص إنتاج الحليب وتذبذب توزيعه في عدد من الولايات.

وحسب بيان للمجلس، فقد كلف بوغالي مجموعة من النواب. للقيام ببعثة استعلامية مهمتها الوقوف على أسباب نقص إنتاج مادة الحليب وتذبذب توزيعه في عدد من ولايات الوطن.

ويتوقع أن تتابع هذه البعثة الاستعلامية عن قرب المشاكل التي تواجه المنتجين في هذه الشعبة الهامة. وذلك من أجل اقتراح ما تتوصل إليه حلول ملموسة عقب المعاينة التي ستجريها خلال زيارتها للولايات المعنية.

ووفقا للمصدر، تنقسم هذه البعثة الاستعلامية الى فوجين، يقود الأول منهما نائب رئيس المجلس علال بو ثلجة وسيتوجه إلى ولاية سوق أهراس. بينما سيتوجه الفوج الثاني بقيادة النائب جدو رابح، إلى ولاية سيدي بلعباس.

وعقب إتمام العمل الاستعلامي في هاتين الولايتين، سيتوحد الفوجان لمواصلة العمل الاستعلامي بولاية عين الدفلى.

كما تجدر الإشارة، الى ان هذه البعثة الاستعلامية، التي ستنطلق في مهمتها يوم الأحد 22 جانفي الجاري. تتشكل من رئيس لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة. علي بن سبقاق وكذا النواب ربيع عبد الحق، زغيمي حمزة، سميرة مخلوفي ، ڨرزو بلخير ، بن شكور كريم.

رمزي أحمد توميات

17 يناير، 2023

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