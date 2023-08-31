بصفتها المشغل الوحيد الممثل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا… Ooredoo تنضّم إلى التحالف العالمي لإنترنت الأشياء IoT World Alliance

أعلنت مجموعة Ooredoo، المحرك الرائد لحلول إنترنت الأشياء، في بيان لها، عن انضمامها إلى التحالف العالمي لإنترنت الأشياء (IoT World Alliance) كأحدث أعضاء التحالف والمشغل الوحيد الممثل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سعيا منها لتعزيز الاتصالات القائمة على إنترنت الأشياء والتعاون في القطاع بصفتها شريكاً رئيسياً للمشغلين الراغبين بتوسيع خدمات إنترنت الأشياء في أسواق جديدة.

ويعد التحالف العالمي لإنترنت الأشياء أكبر ائتلاف لمشغلي شبكات الجوال في العالم، و يمثل منتدى عالمي لمزودي خدمات الاتصالات، كما يركز على متابعة آخر التوجهات السائدة في مجال الاتصالات القائمة على إنترنت الأشياء، ومشاركة الخبرات مع الشركاء والزبائن للمساعدة في تقليل التعقيد المرتبط بالنشر العالمي للأجهزة المتصلة.

وتُعدّ Ooredoo الآن بصفتها عضواً في التحالف عنصراً فاعلاً في المحادثات العالمية حول إنترنت الأشياء، و ستشارك أفكارها بناءً على حضورها الواسع وخبرتها في المنطقة، و ستحصل بفضل انضمامها إلى هذا البرنامج القوي على فرصة تبادل المعارف والأفكار مع الجهات العالمية الرائدة في القطاع. كما سيسهم الفهم العميق الذي تتمتع به المجموعة للتشريعات المحلية وخاصة في المجالات الحساسة المتعلقة بالامتثال، في تحسين قاعدة معارف التحالف وتعزيز قدرته على التعامل مع تعقيدات الأسواق الإقليمية.

كما ستكون Ooredoo قادرة على مساعدة المشغلين الآخرين في تسهيل الاتصالات للزبائن الذين سيدخلون الأسواق في “مناطق عمليات Ooredoo”، وتسهم هذه الميزة الاستراتيجية التي تتمتع بها Ooredoo في ترسيخ مكانة المجموعة كشريك رئيسي للمشغلين الراغبين في توسيع نطاق خدمات إنترنت الأشياء لديهم لتشمل أسواق جديدة.

وقال الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo، “نحن نؤمن إيماناً عميقاً بأن التعاون الدولي بين المشغلين هو ركن أساسي لدفع تطور إنترنت الأشياء على الصعيد العالمي. يسرنا الانضمام إلى التحالف العالمي لإنترنت الأشياء، وسنلتزم بمشاركة خبراتنا الواسعة التي اكتسبناها من النشر الناجح لإنترنت الأشياء في أسواقنا”.

وأضاف، “إننا نهدف من خلال التعاون مع التحالف إلى مشاركة خبراتنا المتعلقة بالامتثال للتشريعات المحلية في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا. وسنقوم معاً بتبسيط نشر الأجهزة المتصلة في دول أكثر، وتمكين الشركات من تحقيق الاستفادة القصوى من إمكانيات حلول إنترنت الأشياء على مستوى عالمي”.

وتُعد عضوية Ooredoo في التحالف إنجازاً كبيراً آخر في سياق التزام المجموعة بتطوير الاتصالات القائمة على إنترنت الأشياء وتعزيز التعاون في جميع أنحاء العالم، وبصفتها المشغل الوحيد الممثل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فإن Ooredoo ستمكّن التحالف من توسيع نطاق حضوره في مناطق وأسواق جديدة، ما يتيح فرصاً جديدة للتعاون والنمو.

من جانبه، قال مارك فان دين بيرغ، رئيس مجلس إدارة التحالف العالمي لإنترنت الأشياء: “يسعدنا الترحيب بمجموعة Ooredoo لتكون العضو الأحدث في التحالف الذي سيمكننا من توسيع حضورنا وقاعدة معارفنا بما يتيح للشركات نشر الأجهزة المتصلة بسهولة في المزيد من الدول”.

و أضاف، “نحن واثقون من أن Ooredoo ستقدم قيمة كبيرة من خلال عضويتها، وستساعدنا على الامتثال للتشريعات المحلية في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا”.

ومع انضمام Ooredoo إلى التحالف العالمي لإنترنت الأشياء، فإن المجموعة تؤكد التزامها بتطوير تجربة الأفراد من خلال الابتكار والحلول المرتكزة على الزبون، كما تهدف المجموعة من خلال مواطن القوة المشتركة لأعضاء التحالف إلى تسريع تبني تقنيات إنترنت الأشياء، ودفع التحول الرقمي، وبناء عالم أكثر ذكاءً وتواصلاً للجميع.

شرف الدين عبد النور

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