بشعار” الحرية للصحراء الغربية”…مبعوث الأمم المتحدة الى الصحراء الغربية ستيفان دي ميستورا يستقبل بمدريد

22 يناير، 2022

حل يوم أمس المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الى الصحراء الغربية ستيفان دي ميستورا، بالمملكة الإسبانية كجزء من جولته بالمنطقة.

وتجمهر، أمام مقر وزارة الخارجية والتعاون الإسبانية بالعاصمة مدريد جمع يمثّل هيئات المجتمع المدني والحركة التضامنية الإسبانية من أجل إستقبال، دي ميستورا

وحسب وكالة الأنباء الصحراوية، فقد إختارت الجماهير أعلاه ساحة لابروبينثيا حيث يوجد مقرّ وزارة الخارجية والتعاون الإسبانية وسط مدريد ، ومنها إنتقل الجمع الى قصر بيانا، حيث يتواجد وزيرالشؤون الخارجية والتعاون والإتحاد الأوروبي خوسي مانويل ألباريس.

وبحلول السيارات الرسمية للموكب، رفع ممثلوا الهيئات الإسبانية المذكورة شعار:” الحرية للصحراء الغربية:، الى جانب أعلام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وقبيل الدخول الى القصر، إلتفت المبعوث الخاص مرات عديدة صوب جمع المتظاهرين.

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رمزي أحمد توميات

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