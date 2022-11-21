بشراكة جزائرية تركية: غليزان تحتضن أكبر مشروع نسيج في إفريقيا

عاين وزير الصناعة أحمد زغدار أكبر مصنع نسيج في إفريقيا بشراكة جزائرية تركية، والذي سيسمح بانتاج 30 مليون قطعة من الألبسة سنويا.

وفي ختام زيارة العمل التي قادته إلى ولاية غليزان، عاين زغدار، الشركة الجزائرية التركية TAYAL لإنتاج القماش والملابس الجاهزة، وذلك بحضور سفيرة تركيا بالجزائر، ماهينور أوزديمير غوكتاس. حسب ما أفاده بيان للوزارة.

وأشار البيان إلى أن المجمع الذي يتربع على مساحة 233 هكتار، والأول من نوعه في إفريقيا يتكون من ثماني مصانع متكاملة تنتج مختلف أنواع النسيج من الخيوط، الاقمشة والألبسة الجاهزة بالإضافة إلى مدرسة للتكوين في مهن النسيج.

وسيسمح هذا المشروع، الذي يقوم بانتاج 30 مليون قطعة من الألبسة سنويا بتلبية احتياجات السوق الوطنية وكذا التصدير حيث يوجه 70 بالمائة من الإنتاج لامداد عديد علامات الالبسة العالمية.

فايزة.س

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