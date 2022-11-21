بشراكة جزائرية تركية: غليزان تحتضن أكبر مشروع نسيج في إفريقيا

21 نوفمبر، 2022

عاين وزير الصناعة أحمد زغدار أكبر مصنع نسيج في إفريقيا بشراكة جزائرية تركية، والذي سيسمح بانتاج 30 مليون قطعة من الألبسة سنويا.

وفي ختام زيارة العمل التي قادته إلى ولاية غليزان، عاين زغدار، الشركة الجزائرية التركية TAYAL لإنتاج القماش والملابس الجاهزة، وذلك بحضور سفيرة تركيا بالجزائر، ماهينور أوزديمير غوكتاس. حسب ما أفاده بيان للوزارة.
وأشار البيان إلى أن المجمع الذي يتربع على مساحة 233 هكتار، والأول من نوعه في إفريقيا يتكون من ثماني مصانع متكاملة تنتج مختلف أنواع النسيج من الخيوط، الاقمشة والألبسة الجاهزة بالإضافة إلى مدرسة للتكوين في مهن النسيج.
وسيسمح هذا المشروع، الذي يقوم بانتاج 30 مليون قطعة من الألبسة سنويا بتلبية احتياجات السوق الوطنية وكذا التصدير حيث يوجه 70 بالمائة من الإنتاج لامداد عديد علامات الالبسة العالمية.

فايزة.س

21 نوفمبر، 2022

مقالات ذات صلة

تأجيل محاكمة عبد الغني هامل وعائلته إلى تاريخ 17 نوفمبر المقبل

20 أكتوبر، 2021

مستجدات فيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الأخيرة

10 نوفمبر، 2022

لعمامرة يدعو نظرائه الأفارقة للإنخراط في رؤية الرئيس تبون حول مكافحة الإرهاب بإفريقيا

15 نوفمبر، 2021

العربي يؤكد : المغرب إستغل ورقة الهجرة غير النظامية لإرغام إسبانيا على دعم إعلان ترامب بشأن الصحراء الغربية

7 يونيو، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: