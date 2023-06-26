بسمة عزوار تستقبل سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالجزائر و هذا ما دار بينهما

إستقبلت اليوم وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار بمقر دائرتها الوزارية، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالجزائر محمد رضا بابائي، حسب ما أفاد به بيان وزارة العلاقات مع البرلمان.

و قدمت بسمة عزوار خلال هذه المناسبة لمحة عن التجربة البرلمانية الجزائرية، و عن النشاطات و المهام الموكلة لدائرتها الوزارية خصوصا ما تعلق منها بضمان العلاقة الوظيفية بين غرفتي البرلمان من جهة و الحكومة من جهة أخرى، حسب بيان الوزارة.

وفي مستهل حديثه، أعرب السفير الإيراني بالجزائر عن سعادته بهذا اللقاء الذي يجسد حقيقة العلاقات المميزة بين البلدين، كما استعرض تطورات العلاقة الثنائية بينهما لا سيما على المستوى البرلماني، مستدلا في سياق حديثه على أهمية تنصيب لجنة الصداقة البرلمانية في 15 فيفري 2022، وهو الشيء الذي يعكس حسبه، الاهتمام الحقيقي في التقارب و التنسيق الذي توليه السلطتين التشريعيتين في البلدين، يضيف البيان.

كما دعا السفير خلال هذا اللقاء حسب ذات البيان، إلى ضرورة تجسيد و تفعيل كل ما من شأنه توحيد جهود برلمانيي الدولتين حول بعض القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك و على رأسها القضية الفلسطينية.

من جهة أخرى، استعرض الجانبان خصوصية النظامين البرلمانيين في كلا البلدين و اللذين رغم اختلافهما إلا أنهما يلتقيان في الكثير من الجوانب و خصوصا الإجرائية منها، مؤكدين في هذا الإطار على ضرورة تبادل التجارب و الخبرات، و كذا تطوير و بحث سبل تعزيز التعاون الذي يخدم البلدين و الشعبين الصديقين في جميع المجالات، يضيف ذات البيان.

و في الأخير، أشاد الطرفان بعمق و متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، كما دعا الجانبان إلى النظر في إمكانية تعزيزها أكثر، خصوصا في المجالات ذات الاهتمام المشترك لا سيما في المجال البرلماني، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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