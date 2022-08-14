بسبب موجة الحر…سونلغاز تتوقع استهلاك قياسي للكهرباء

أفاد مجمع سونلغاز، أنه يتوقع تسجيل أرقام عالية في معدل إستهلاك الكهرباء نتيجة الإستعمال العالي للمكيفات الهوائية، في ظل استمرار موجة الحر التي تعرفها عدة ولايات من الوطن.

وأكدت شركة سونلغاز جاهزيتها وتجند كافة فرقها لضمان التزود بالكهرباء، داعية المواطنين إلى التقيد بالإجراءات الخاصة للتخفيف من إستهلاك الكهرباء ولا سيما في أوقات الذروة.

وكشفت سونلغاز، عن تسجيل نهاية شهر جويلية الماضي، رقما قياسيا غير مسبوق من حيث استهلاك الكهرباء، وصل إلى أكثر من 16 ألف ميغاواط.

وكان الناطق الرسمي باسم مجمع سونلغاز خليل هدنة، قد أكد ان مجمع سونلغاز سجل استهلاكا قياسيا تاريخيا قدر بـ 16666 ألف ميغاواط نهاية شهر جويلية الماضي.

وقال هدنة في تصريح للإذاعة الجزائرية :” انه رغم الطلب الكبير على الشبكة إلا أننا لم نسجل أي انقطاعات في التيار الكهربائي أو حوادث واختلالات، وذلك راجع ـحسبه- إلى التحكم الكبير في الأحمال من قبل مشغل النظام”.

رمزي أحمد توميات

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