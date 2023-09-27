بريد الجزائر يعلن عن طرح تطبيق لاقتناء تذاكر السفر

أعلنت اليوم الأربعاء مؤسسة بريد الجزائر، في بيان لها، عن طرح تطبيق لاقتناء تذاكر السفر، موضحة أنه بامكان المواطنين الراغبين في السفر إقتناء تذاكر السفر عبر تطبيق ECCP لبريد الجزائر.

وحسب المصدر، يتيح بريد الجزائر شراء تذاكر سفر خاصة بالخطوط الجوية الجزائرية أو طيران الطاسيلي عبر تطبيقا.

هذا وقد دعت مؤسسة بريد البريد إلى تحميل هذا التطبيق عبر الرابط التالي:

https://play.google.com/store/apps/details?id=dz.poste.eccp

Air Algerie Tassiliairlines officielle

رمزي أحمد توميات

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