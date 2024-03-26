بريد الجزائر يحقق رقما قياسيا ب13 مليون بطاقة ذهبية

كشفت مؤسسة بريد الجزائر عن بلوغ عدد إصدارات البطاقة الذهبية 13 مليون بطاقة، ما يمثل إنجازا باهرا في تحديث الخدمات المالية الرقمية في البلاد.

وقال وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع فايسبوك. “13 مليون بطاقة “الذهبية” : احسنتم بريد الجزائر !!”

وأضاف تريكي:“نقترب من تحقيق هدفنا المسطر في مخطط عمل القطاع. بالانتقال من 6 مليون في بداية 2020 إلى 14 مليون حامل لبطاقة الدفع الإلكتروني “الذهبية” مع نهاية 2024″.

وتابع ذات المتحدث قائلا:“ويرافق هذا الارتفاع في عدد حاملي بطاقة “الذهبية”، ارتفاع معتبر في عدد عمليات الدفع عبر الانترنت باستعمال بطاقة “الذهبية”، حيث انتقلنا من 5 مليون عملية في 2020 إلى أكثر من 60 مليون في 2023″

و“تواصل بريد الجزائر الاضطلاع بدورها الأساسي في تعزيز الشمول المالي حيث تعتبر بطاقة “الذهبية” ومنصتها الالكترونية للمعاملات الالكترونية، لبنة هامة، إلى جانب شبكات الاتصالات، لتطوير وتعميم الدفع الإلكتروني في بلادنا.

رمزي أحمد توميات

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