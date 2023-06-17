بريد الجزائر: هذا ما يجب فعله في حالة تغيير الإسم أو اللقب

17 يونيو، 2023

كشفت مؤسسة بريد الجزائر، في بيان لها، عن ما يجب فعله في حالة تعديل أو تغيير إسم أو لقب المدون في الحساب الجاري البريدي.

وأوضحت المؤسسة، أنه وفي حالة تعديل أو تغيير إسم أو لقب المدون، يجب التقرب من مكاتبها وملء استمارة “صك04″مرفوقا بالوثائق الثبوتية.

وحسب المصدر، يتم تعديل أو تغيير إسم أو لقب المدون حسب الحالات المذكورة وهي تغيير الإسم أو اللقب في المصالح المعنية حيث يجب تقديم نسخة من الحكم.

أو تصحيح هجاء اللقب أو الاسم الأول، ويجب كذلك تقديم نسخة من الحكم. أو في حالة زواج المرأة، حيث يتم تقديم نسخة من عقد الزواج، أو الطلاق، ويجب إحضار صورة من الحكم.

رمزي أحمد توميات

17 يونيو، 2023

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