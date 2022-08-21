بريد الجزائر: دفع رسوم التسجيل الجامعي عبر البطاقة الذهبية

أعلنت اليوم الأحد، مؤسسة بريد الجزائر، في بيان لها، عن امكانية دفع رسوم التسجيل بالجامعة عن بعد باستخدام البطاقة الذهبية.

ووفقا لزص البيان، فإنه يمكن للخريجين الجدد المطالبين بدفع رسوم التسجيل بالجامعة على المنصة المتاحة لهم على الموقع www@poste.dz.

وأوضح المصدر، أن هذا العمل يدخل في إطار التنسيق بين بريد الجزائر ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتسهيل عملية الدفع للطلبة الجدد وإزالة أي عقبات.

كما أشارت بريد الجزائر، إلى أن الدفع عن بعد لرسوم التسجيل لا يتطلب حيازة الطالب الجديد للبطاقة الذهبية، كما يمكن لهذا الأخير إجراء عملية الدفع بالبطاقة الذهبية للغير.

ويمكن للطلبة تحميل نموذج دفع الرسوم مصادق عليها عبر منصة بروغرس لإجراء الدفع لاحقا على مستوى مكتب البريد، يضيف ذات البيان.

وتأتي هذه المبادرة شاهدا على جهود البريد الجزائري ووزراة التعليم العالي والبحث العلمي. لانجاح هذه الشراكة التي تهدف إلى تقديم حلول رقمية تسهل الحياة اليومية للمواطنين.

رمزي أحمد توميات

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