برلمان مدينة لاريوخا الاسبانية يعرب عن تضامنه الثابت مع كفاح الشعب الصحراوي

31 يوليو، 2022

أعرب برلمان مدينة لاريوخا الاسبانية عن تضامنه الثابت مع كفاح الشعب الصحراوي وقضيته العادلة، وذلك خلال استقبال الاطفال الصحراويين، الذين يقضون عطلهم الصيفية بالمقاطعة.

وحسب وكالة الأنباء الصحراوية، فقد تحدث رئيس البرلمان ونوابه مع الاطفال الصحراويين، حيث اعربوا عن تضامنهم الثابت مع كفاح الشعب الصحراوي و قضيته العادلة، وذلك خلال عرض تقديمي بعنوان “السلام و الحرية للصحراء الغربية” .

ووفقا للمصدر، تم تسليط الضوء بهذه المناسبة على تضامن مقاطعة لاريوخا مع الشعب الصحراوي و قضيته العادلة و ضرورة مواصلة العمل في جميع المجالات لضمان تمتع الشعب الصحراوي بحقه بالعيش في سلام و حرية.

ومن جانبه، أكد ممثل جبهة البوليساريو بلاريوخا عبد الله حمد “انه منذ تفعيل هذاالبرنامج في مقاطعة لاريوخا سنة 1993، فإن المنطقة الوحيدة التي لم تخفض من عدد الأسر المضيفة هي هذه المقاطعة”.

كما شدد عبد الله حمد، على أهمية الحفاظ على برنامج عطل في سلام ودعم مقاطعة لاريوخا للشعب الصحراوي، الذي يواصل النضال من أجل حريته واستقلاله.

ليديا كبيش

31 يوليو، 2022

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