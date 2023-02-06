براهيم بوغالي يعزّي نظيره السوري إثر الزلزال الذي ضرب بلاده

6 فبراير، 2023

بعث رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الاثنين، برسالة تعزية إلى نظيره السوري، حمودة يوسف الصباغ، على إثر الزلزال المدمر الذي ضرب بلاده والذي خلف آلاف الضحايا وخسائر مادية كبيرة.

وجاء في برقية التعزية: “تابعت بقلق عميق وحزن أليم تداعيات الزلزال الذي ضرب شقيقتنا سورية وما أدى إليه من الوفيات والإصابات والدمار. إنني أبعث إليكم أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة نواب المجلس الشعبي الوطني لنعزيكم ونواسيكم في هذه المحنة ولنعرب لكم عن تعاطفنا الصادق معكم ووقوفنا إلى جانبكم”.

وأضاف بوغالي: “نسأل الله تعالى أن يؤيدكم بالصبر والعزيمة حتى تتجاوزوا هذه المحنة بثبات وصمود. كما أسأله أن يفرغ صبرا على عوائل المتوفين وأن يعجل الشفاء للجرحى والمصابين”.

ش.ن

6 فبراير، 2023

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