تسلّم اليوم الخميس، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، دعوة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، لحضور قمة قادة العالم في المؤتمر السابع والعشرين، لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ والمعروف كوب 27 .

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد قبل الرئيس تبون دعوة نظيره المصري لحضور هذه القمة التي تنعقد يومي 7 و8 نوفمبر القادم، بشرم الشيخ.

وجاء ذلك خلال استقبال رئيس الجمهورية للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لجمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث تناولت المحادثات التعاون القائم، بين البلدين وسبل توسيع حجم المبادلات التجارية والاستثمار وزيادة التنسيق، في مختلف المجالات.

كما أشاد الرئيس تبون، في أثناء اللقاء، بالعلاقات الثنائية، بين الشعبين الشقيقين، معربا عن أمله، في الارتقاء بها الى مستويات عليا، تشرّف التاريخ المشترك للنضال العربي، وتناسب رغبة قيادتي البلدين وتطلعاتهما.

وذلك في ظل تحديات دولية جديدة، تقتضي لَمَّ الشمل ببعديه الإقليمي والعربي، تحسبا لما يُعوّل عليه، من مخرجات القمة العربية التي تحتضنها الجزائر، مطلع نوفمبر المقبل.

كما عرف اللقاء حضور عن الجانب الجزائري، الوزير الأول، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، ووزير الصناعة وسعادة سفير الجزائر بالقاهرة، وعن الجانب المصري وزيرة التعاون الدولي، والمتحدث الرسمي، لرئاسة مجلس الوزراء، وسعادة سفير مصر بالجزائر.

رمزي أحمد توميات

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