بداري: 50 ألف مهندس في الإعلام الآلي يتخرجون مع نهاية 2024

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري أن عدد الطلبة الذين يتخرجون كمهندسين في الإعلام الآلي مع نهاية 2024 سيكون 50 ألف طالب.

وأوضح بداري في تصريحات صحفية، أن هذا العدد يمكن أن يكون مضاعفا،بفعل السياسة الرشيدة التي تنتهجها وزارة التعليم العالي والبحث العالي.

وأشار ذات المتحدث الى أن عدد المتخرجين السنة الماضية وصل إلى 28 الف مهندس في الاعلام الالي مبرزا ان هذا الكم الهائل من شأنه أن يساهم في خلق اليد العاملة مستقبلا

رمزي أحمد توميات

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