بداري يشرف على التوقيع على 13 شهادة التزام ما بين كليات طب وملحقات

30 مارس، 2023

أشرف وزير التعليم العالي، كمال بداري، اليوم الخميس، على مراسيم التوقيع على 13 شهادة التزام ما بين 8 كليات طب للجامعات الكبرى. وملحقات التابعة لثلاثة عشر جامعة تحضيرا لاعتمادها.

وعرفت مراسم التوقيع حضور رؤساء الجامعات وعمداء كليات الطب. ويتعلق الأمر، بكل من الجامعات سعيدة، المسيلة، أدرار، بسكرة، جامعة الجلفة، بومرداس، تيبازة، الواد، تيارت، الشلف، معسكر، أم البواقي، سكيكدة.

وتأتي هذه الاتفاقيات، من أجل تخفيف الضغط المسجل على كليات الطب الكبرى وخلق نشاط طبي نوعي. وتحسين التغطية الصحية في الجزائر. وعناية طبية راقية للمواطنين

رمزي أحمد توميات

30 مارس، 2023

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