بداري يستقبل الطلبة الرياضيين المتوجين في الألعاب العالمية للرياضة الجامعية

14 أغسطس، 2023

إستقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، الطلبة الرياضيين المتوجين في الألعاب العالمية الجامعية التي جرت بمدينة “شانغ دو –الصين” من 28 جويلية المنصرم إلى 09 أوت الجاري، مرفوقين برئيس الإتحادية الجزائرية للرياضة الجامعية وأعضاء مكتب الإتحادية.

وهنّأ بداري الطلبة الرياضيين المتوجين، والذين شرّفوا الراية الوطنية، وذلك باحتلال الجزائر المرتبة الأولى عربيا ومغاربيا والرابعة إفريقيا و التاسعة والثلاثون عالميا من بين 120 دولة مشاركة. بمجموع 16000 طالبا رياضيا ّ، ومنحهم وسام الاستحقاق للوزارة.

وللتذكير، فقد نال كل من شراد أسامة ميدالية فضية في 1500 متر، وميدالية برونزية في 800 متر. أسامة خنتوسي الميدالية البرونزية في رمي القرص،. زين العابدين العقون ميدالية برونزية في 800 متر.

كما تم تسجيل تحطيم الرقم القياسي الوطني في 400 متر تتابع إناث. وتكريم الطلبة الرياضيين المتأهلين للأدوار النهائية بتحصلهم على المرتبة الخامسة في 3000 متر و 5000 متر.

وللاشارة فإنه لأول مرة تم إفتكاك أحسن رتبة خامسة عالميا في رياضة الوشو كونغ فو. خاصة وأن هذه الرياضة القتالية هي من إختصاص البلدان الآسيوية.

رمزي أحمد توميات

14 أغسطس، 2023

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