بخصوص شهادة الكفاءة المهنية للسائقين…الدرك الوطني يوضح

1 فبراير، 2023
قدمت مصالح الدرك الوطني في منشور على صفحة “طريقي”، جملة من التوضيحات نظرا إلى الكم الهائل من الرسائل الواردة إلى الصفحة، وكذا المكالمات الهاتفية للإستفسار، عن شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص أو البضائع عبر الطرقات.
وأفادت مصالح الدرك الوطني، أنه وطبقا للمادة 02 من القرار المؤرخ في 11 أفريل 2021، المعدل والمتمم للقرار المؤرخ في 19 ماي 2016، الذي يحدد شروط وكيفيات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص و البضائع: يلزم السائقون الحائزون على رخصة السياقة لأحد الأصناف (”ج1” و”ج” و ”د” و ”ج2”)، بمتابعة تكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية وفقا لرزنامة يحددها الوزير المكلف بالنقل.(وفقا للمادة من نفس القرار).
وكما ذكرت ذات المصالح، أنه سيتم الشروع في تكوين هذه الفئة، من السواق بصفة تدريجية في انتظار صدور الرزنامة وتعميم عملية التكوين للسواق، لا يتم معاينة و رفع المخالفات المتعلقة “بعدم تقديم شهادة الكفاءة المهنية”.
حورية سعداوي
1 فبراير، 2023

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